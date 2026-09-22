Кухня и дом
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Кухня и дом

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ДПК или МПК: личный опыт выбора террасной доски для загородного участка

ДПК или МПК: личный опыт выбора террасной доски для загородного участка

Когда передо мной встал вопрос обустройства зоны отдыха на участке, я долго не могла определиться между привычным деревом и современными композитными материалами.

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