ДПК или МПК: личный опыт выбора террасной доски для загородного участка

Когда передо мной встал вопрос обустройства зоны отдыха на участке, я долго не могла определиться между привычным деревом и современными композитными материалами.
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