JAXA успешно испытало многоразовую ракету в префектуре Акита

Японское агентство JAXA провело успешное испытание многоразовой ракеты в Носиро, префектура Акита. Экспериментальный аппарат RV-X высотой 7,3 метра поднялся на 11 метров, пролетел 16 метров горизонтально и приземлился после 40 секунд полета.
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