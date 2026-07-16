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Euroclear попросил суд ЕС остановить дело по взысканию 200 млрд евро Москве

Euroclear попросил суд ЕС остановить дело по взысканию 200 млрд евро Москве

Euroclear Bank просит приостановить рассмотрение дела по иску Банка России в Девятом арбитражном апелляционном суде о взыскании с бельгийского банка 200 миллиардов евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда, 16 июля сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.

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