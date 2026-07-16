Euroclear попросил суд ЕС остановить дело по взысканию 200 млрд евро Москве

Euroclear Bank просит приостановить рассмотрение дела по иску Банка России в Девятом арбитражном апелляционном суде о взыскании с бельгийского банка 200 миллиардов евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда, 16 июля сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.