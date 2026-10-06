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Business Daily

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Виктория Бекхэм выпустила первую коллекцию красных помад Rouge Victoria

Виктория Бекхэм выпустила первую коллекцию красных помад Rouge Victoria

Виктория Бекхэм представила Rouge Victoria — дебютную линейку красных помад своего beauty-бренда Victoria Beckham Beauty.

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