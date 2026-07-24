Совфед одобрил закон о регулировании криптовалют в России

Совет Федерации одобрил законопроект «О цифровых валютах и цифровых правах», который вводит в России комплексное регулирование оборота криптовалют — от покупки через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев.
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