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Совфед одобрил закон о регулировании криптовалют в России

Совфед одобрил закон о регулировании криптовалют в России

Совет Федерации одобрил законопроект «О цифровых валютах и цифровых правах», который вводит в России комплексное регулирование оборота криптовалют — от покупки через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев.

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