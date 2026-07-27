Китайские поставщики понесли убытки от ударов по складам Wildberries

Китайские производители и поставщики, чьи товары хранились на складах Wildberries, понесли убытки в результате недавних атак беспилотников, однако эти потери составляют незначительную долю от общего объема поставок.
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