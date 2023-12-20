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Гаврилов: Россия выступает за введение мер против нелегального оборота оружия

Гаврилов: Россия выступает за введение мер против нелегального оборота оружия

Россия считает необходимым введение мер, которые позволят пресечь нелегальный поток легкого и стрелкового оружия, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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