Гаврилов: Россия выступает за введение мер против нелегального оборота оружия

Россия считает необходимым введение мер, которые позволят пресечь нелегальный поток легкого и стрелкового оружия, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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