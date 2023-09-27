Психотерапевт: телефонные мошенники чаще всего играют на природных инстинктах

Чаще всего телефонные мошенники пытаются поставить человека в такую ситуацию, чтобы он считал, что он зависим от преступников, рассказал в интервью "Комсомольской правде" руководитель "Лаборатории нейронаук и поведения человека" Сбербанка, психотерапевт Андрей Курпатов.
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