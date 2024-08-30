Starlink подал в Верховный суд Бразилии жалобу на блокировку счетов

Компания Starlink, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску и предоставляющая спутниковые телекоммуникационные услуги, подала жалобу в Верховный федеральный суд Бразилии, в которой ходатайствует о разблокировке ее счетов в стране.
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