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Starlink подал в Верховный суд Бразилии жалобу на блокировку счетов

Starlink подал в Верховный суд Бразилии жалобу на блокировку счетов

Компания Starlink, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску и предоставляющая спутниковые телекоммуникационные услуги, подала жалобу в Верховный федеральный суд Бразилии, в которой ходатайствует о разблокировке ее счетов в стране.

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