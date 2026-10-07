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ГТРК Татарстан

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Психолог объяснила, почему маркетплейсы провоцируют импульсивные покупки

Маркетплейсы сильнее провоцируют импульсивные покупки, чем обычные магазины, благодаря удобству, алгоритмам рекомендаций, скидкам и другим механизмам, рассказала в беседе с RT кандидат психологических наук, доцент и практикующий психолог Елена Скрипачёва.

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