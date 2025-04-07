Участник столичной ярмарки отправил мясные консервы в ЛНР и на передовую

Помощь бойцам СВО оказывается регулярно В Москве участник межрегиональной ярмарки собрал гуманитарную посылку с говяжьей тушенкой для тех, кто сейчас находится в Луганской Народной Республике и на передовой.
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