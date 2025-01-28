Автоэксперт назвал бессмысленной затеей продажу машин на маркеплейсах

Специалист назвал минусы, которые мешают продажам авто онлайн стать массовымиЯн Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза, считает, что продажа автомобилей на маркетплейсах не является перспективной.
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