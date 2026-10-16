Дух Анкориджа, казалось бы, улетевший, растаявший в горячем воздухе войны, возвращается, и от него отчетливо пахнет дизелем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Закидали яйцами п...
- Выгнать Макрона и...
- Т Выгнать Макрона и...
Очередная пустая бесполезная болтовня и никакой конкретики. Только полная капитуляция бандеростана на условиях РОССИИ, трибунал для террористической банды кокаинового недоноска, особенно отличившихся укробандеровцев, а также особые условия для будущего нацистской гейропы.
Та же муть, что и в предыдущей статьи. На кого расчитана?