Кабак белән тары ярмасыннан бөккән рецепты

Аш-су блогеры Рәмзия Вәлиевадан кабак белән тары ярмасыннан бөккән рецептын тәкъдим итәбез. Камыр өчен: 1 стакан җылы 3,2 процентлы кефир, чәй калагы очында сода, 2 аш кашыгы майонез, 1 чәй кашыгы тоз, 1 йомырка, 140 грамм атланмай.
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