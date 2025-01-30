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Кабак белән тары ярмасыннан бөккән рецепты

Кабак белән тары ярмасыннан бөккән рецепты

Аш-су блогеры Рәмзия Вәлиевадан кабак белән тары ярмасыннан бөккән рецептын тәкъдим итәбез. Камыр өчен: 1 стакан җылы 3,2 процентлы кефир, чәй калагы очында сода, 2 аш кашыгы майонез, 1 чәй кашыгы тоз, 1 йомырка, 140 грамм атланмай.

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