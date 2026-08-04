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Совет по дому

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Шоколадный бисквит на кефире без миксера и хлопот: отлично пропитывается кремом, не размокает и держит форму!

Шоколадный бисквит на кефире без миксера и хлопот: отлично пропитывается кремом, не размокает и держит форму!

Шоколадный бисквит давно стал классической основой для большинства десертов в кондитерских и в домашней кулинарии.

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