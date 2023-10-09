Москомархитектура согласовала проект «Новые Академики» на юго-западе города

Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса «Новые Академики» в районе Котловка. Проектом предусмотрено строительство 71 000 квадратных метров жилья, детского сада на 125 мест, фитнес-центра площадью 3300 квадратных метров, коммерческой инфраструктуры, подземного паркинга.
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