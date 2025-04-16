БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Конверсия наоборот: Жаль, что на «АвтоВАЗе» Путин не вспомнил о «полуторке» и «Виллисах»

Конверсия наоборот: Жаль, что на «АвтоВАЗе» Путин не вспомнил о «полуторке» и «Виллисах»

Рухнувший российский автопром спасут боевые квадроциклы, багги, «буханки», а не «Гранты» и «Весты» Сергей Аксёнов На фото: президент России Владимир Путин во время посещения завода «Автоваз».

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