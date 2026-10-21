В интервью "Вестям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 октября 2026 года, прокомментировал перспективы мирного урегулирования на Украине, возможную встречу лидеров России, США и Китая, а также контакты Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.
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