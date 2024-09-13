Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Американский предприниматель Илон Маск признался, что его тревожат слова президента России Владимира Путина о том, что разрешение на удары ВСУ вглубь России натовским оружием будет расценено как прямое участие Запада в конфликте.
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