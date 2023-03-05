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Литвинов не считает, что борьба за титул в РПЛ окончена: «Зенит» может потерять очки. Еще 12 игр, все возможно»

Литвинов не считает, что борьба за титул в РПЛ окончена: «Зенит» может потерять очки. Еще 12 игр, все возможно»

Руслан Литвинов высказался после матча «Спартака» с «Уралом». Вчерашний матч 18-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

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