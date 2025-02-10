Страница Канье Уэста удалена из соцсети Х

В соцсети Х больше не удается обнаружить страницу американского рэпера Канье Уэста. В последнее время к ней было приковано всеобщее внимание, поскольку музыкант хаотично публиковал странные посты на разные темы, включая нацизм.
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