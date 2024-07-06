Скважины стали давать меньше денег, и это беспокоит правительство

Данные Минфина России показывают, что нефтегазовые доходы России в июне 2024 года составили 746,6 млрд рублей, что почти на 50 млрд рублей меньше, чем в мае, и является самым низким показателем с января этого года.
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