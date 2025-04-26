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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» выиграла все три матча против «Реала» в этом сезоне. Четвертый – 11 мая

Команда Ханси Флика сегодня одержала победу над мадридцами в финале Кубка Испании – 3:2. В январе каталонцы выиграли со счетом 5:2 в финале Суперкубка, а в октябре разгромили «Реал» (4:0) в Ла Лиге.

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