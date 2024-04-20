Михалков рассказал, что нужно делать с уехавшими из России режиссерами

Их фильмам могут давать прокатные удостоверения при одном условии Глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает, что фильмам, которые сняты уехавшими из России режиссерами, можно давать прокатные удостоверения, но только при одном условии.
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