Юрий Антонов празднует 80-летие: Наталья Фатеева ответила на слухи о служебном романе с артистом

В канун 80-летия народного артиста России Юрия Антонова популярная актриса Наталья Фатеева рассказала о своей совместной работе с музыкантом и опровергла слухи о романтических отношениях между ними, пишет «МК».
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