В Севастополе пенсионер на пешеходном переходе попал под колёса легковушки«По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 9 часов 30 минут в районе дома 9 по улице Пожарова 55-летний водитель, управляя легковым автомобилем Nissan, произвел наезд на 83-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу по обозначенному нерегулир.