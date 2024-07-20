🟢Большинство потребителей Большой Ялты подключены к электроснабжению Остаются точечные аварии, специалисты устраняют их, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🟢Большинство потребителей Большой Ялты подключены к электроснабжению Остаются точечные аварии, специалисты устраняют их, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.