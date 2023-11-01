В мэрии Краснодара объяснили, почему в квитанциях за октябрь – плата за отопление

Жители краевой столице пожаловались, что им пришли счета на оплату отопления, которого не было.В Краснодаре собственникам жилья в многоквартирных домах, в которых не стоят теплосчетчики, придётся заплатить за отопление в октябре.
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