Генеральный директор нижегородской компании задержан за мошенничество с бюджетными средствами

Главу коммерческой организации, который получал субсидии из областного бюджета на проведение технических мероприятий на сельскохозяйственных землях, задержали сотрудники УФСБ России по Нижегородской области в Перевозском округе.
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