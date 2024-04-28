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Генеральный директор нижегородской компании задержан за мошенничество с бюджетными средствами

Генеральный директор нижегородской компании задержан за мошенничество с бюджетными средствами

Главу коммерческой организации, который получал субсидии из областного бюджета на проведение технических мероприятий на сельскохозяйственных землях, задержали сотрудники УФСБ России по Нижегородской области в Перевозском округе.

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