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В Краснодарском крае курьеру мошенников увеличили срок до четырёх лет

В Краснодарском крае курьеру мошенников увеличили срок до четырёх лет

В Краснодарском крае суд увеличил до четырёх лет колонии общего режима срок женщине, осуждённой за участие в мошеннической схеме с ущербом 4,2 млн рублей.

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