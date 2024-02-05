Это учения НАТО? Или маневр по вторжению в РФ?

Galina Bobryasheva

Без причины даже прыщик не вскочит. Они же видят, что у нас не хватает сил отодвинуть укрофашистов от Донбасса. Открыть второй фронт и ослабить позиции РФ на Украине вполне реальная цель противника. Надеюсь, что наша разведка уже имеет какую-то информацию и МО РФ будут готовы к такому сценарию? Надо быть готовыми ко всему, чтобы потом не выяснять кто виноват и что делать.