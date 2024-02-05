После того, как Яков Кедми превратился из завсегдатая Вечера с Владимиром Соловьевым в опального политолога из Израиля, в принципе, ничего хорошего о нас он больше не говорил.
Это учения НАТО? Или маневр по вторжению в РФ?
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И
Ирина
Покусывать и провоцировать ,все на что способно нато и их пособники....В остальном жим - жим сыграет......
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5 час.
Александр Зиборов
Хватит брать интервью у русофобствующих нациков, вроде Кедми!
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3 час.
Galina Bobryasheva
Без причины даже прыщик не вскочит. Они же видят, что у нас не хватает сил отодвинуть укрофашистов от Донбасса. Открыть второй фронт и ослабить позиции РФ на Украине вполне реальная цель противника. Надеюсь, что наша разведка уже имеет какую-то информацию и МО РФ будут готовы к такому сценарию? Надо быть готовыми ко всему, чтобы потом не выяснять кто виноват и что делать.
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1 час.
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