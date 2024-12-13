Массированная атака: поражены цели в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Киевской и других областях В ночь на 13 декабря российская армия осуществила массированную атаку на объекты противника.
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Массированная атака: поражены цели в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Киевской и других областях В ночь на 13 декабря российская армия осуществила массированную атаку на объекты противника.
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