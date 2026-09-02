Военные медики оказали помощь раненому ребенку на запорожском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Военные медики, работающие в прифронтовой зоне Запорожской области, оказали помощь ребенку, раненному в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
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