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Читинка за полгода украла с пункта Wildberries товаров на 85 тысяч рублей

Читинка за полгода украла с пункта Wildberries товаров на 85 тысяч рублей

Работница пункта выдачи Wildberries более полугода присваивала товары маркетплейса.В УМВД Забайкалья сообщили, что к ним обратился представитель службы безопасности из-за хищения товара на сумму в 85 тысяч рублей.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
А Лукашенко делает всё, что бы показать, что верит собеседнику.
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16 час.

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