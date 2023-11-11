Венесуэльская пастель с молодым сыром и ветчиной.

Для приготовления вам понадобится: Картофель, желательно с тонкой кожурой — 1.5 кг, молодой сыр типа адыгейского — 200 г, варено-копченая свиная грудинка — 150 г, сливки 10% — 150 мл, яйцо куриное — 2 шт.
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