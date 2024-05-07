Бизнесменов из Петербурга обязали выплатить 12,5 миллионов рублей за продажу поддельных тетрадок

Фигуранты дела получили условные сроки Выборгский районный суд города на Неве приговорил двух предпринимателей к трем годам условно и выплате 12,5 млн рублей издательству «Просвещение» за нелегальное изготовление тетрадок по окружающему миру, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.