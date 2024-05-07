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Петербургский дневник

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Бизнесменов из Петербурга обязали выплатить 12,5 миллионов рублей за продажу поддельных тетрадок

Бизнесменов из Петербурга обязали выплатить 12,5 миллионов рублей за продажу поддельных тетрадок

Фигуранты дела получили условные сроки Выборгский районный суд города на Неве приговорил двух предпринимателей к трем годам условно и выплате 12,5 млн рублей издательству «Просвещение» за нелегальное изготовление тетрадок по окружающему миру, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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