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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Журова: «Ковентри, как и все, заняла выжидательную позицию. Они смотрят на переговоры Путина с Трампом, на перспективы мирного соглашения»

24 июня в должность главы Международного олимпийского комитета (МОК) вступит Кирсти Ковентри. В преддверии Игр-2026 россияне по-прежнему отстранены от соревнований во многих зимних видах спорта, в том числе в биатлоне, лыжных гонках и хоккее.

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