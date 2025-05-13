Светлана Журова: «Ковентри, как и все, заняла выжидательную позицию. Они смотрят на переговоры Путина с Трампом, на перспективы мирного соглашения»

24 июня в должность главы Международного олимпийского комитета (МОК) вступит Кирсти Ковентри. В преддверии Игр-2026 россияне по-прежнему отстранены от соревнований во многих зимних видах спорта, в том числе в биатлоне, лыжных гонках и хоккее.