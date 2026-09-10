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Царьград

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Губернатор Беспрозванных: газификация Балтийска завершится в 2027

Губернатор Беспрозванных: газификация Балтийска завершится в 2027

Газификацию Балтийска завершат в 2027 году. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что 5 тысяч жителей уже подключены, еще 7 тысяч получат газ к марту 2027 года.

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