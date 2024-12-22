❕Около 20 волонтёров работают на месте обнаружения мазута в Керчи Они помогают убирать нефтепродукты на пляже «Утинка» в районе городской набережной.
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❕Около 20 волонтёров работают на месте обнаружения мазута в Керчи Они помогают убирать нефтепродукты на пляже «Утинка» в районе городской набережной.