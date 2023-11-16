«Без потерь не обошлось»: кровавые бои у Вербового – из всей группы осталось двое

Вооруженные силы Украины пополняются грудой тел своих побратим и горящей техники. В рамках своего контрнаступления противник настойчиво ведет самоубийственные наступательные действия на Запорожском фронте.
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