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Царьград

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Wall Street Journal сообщил о лидерстве России в производстве оружия

Wall Street Journal сообщил о лидерстве России в производстве оружия

Wall Street Journal сообщил, что Россия опережает противников в создании массовых бюджетных вооружений, включая ракеты "Бандероль" и дроны "Герань".

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