Инцест — дело семейное. Какие генетические болезни были у фараонов ?

В Древнем Египте фараоны считались не просто правителями, но и земными воплощениями богов. Чтобы сохранить «чистоту крови» и божественную связь, они практиковали кровосмешение, вступая в браки с сестрами, братьями, дочерьми и даже матерями.
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