Бьюти-новинки недели: вендинговый автомат с косметикой и набор для сияния кожи

На прошлой неделе в бьюти-сфере появились несколько заметных новинок и инициатив. Среди них — вендинговый автомат с косметикой в московском парке «Музеон» и набор для сияния кожи от бренда Kool Beauty.
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