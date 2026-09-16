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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведь про Pari Padel: «Я все чаще слышу: «PARI – это еще и букмекер? А мы думали, это только падел»

CEO PARI и управляющий партнер Padel+ Руслан Медведь рассказал о разделении букмекерского бизнеса и падел-проекта.

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