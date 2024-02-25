Матыцин: видим, как просела зрелищность соревнований без российских спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что зрелищность турниров без россиян снизилась. «Мы продолжаем плановую подготовку российских спортсменов для участия в международных соревнованиях, несмотря на дискриминационные ограничения.
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