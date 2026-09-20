Калейдоскоп спиральных лестниц

Это трудно объяснить, но есть что-то притягательное в идеальной форме спиральных лестниц, так что иной раз невозможно отвести взгляд.
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