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Жительница Барнаула, которая не может выселить мигранта, пожаловалась в СК РФ

Жительница Барнаула, которая не может выселить мигранта, пожаловалась в СК РФ

Гражданина Узбекистана поселила соседка, которая владеет второй частью дома Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях гражданина Узбекистана в Барнауле.

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Silver Kont
Значит, пора переселять ментов на зону...
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