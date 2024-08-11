Жительница Барнаула, которая не может выселить мигранта, пожаловалась в СК РФ

Гражданина Узбекистана поселила соседка, которая владеет второй частью дома Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях гражданина Узбекистана в Барнауле.
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