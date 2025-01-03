То, о чем Миллер 5 июня 2024 года рассказывал Путину, будет реализовано. Речь о Триумфальном столпе в память о победе России в Северной войне.
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То, о чем Миллер 5 июня 2024 года рассказывал Путину, будет реализовано. Речь о Триумфальном столпе в память о победе России в Северной войне.