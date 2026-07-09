Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Это не СССР: кого европейцы считают победителем Гитлера

История — это наука, обслуживающая политику. Нередко это приводит к искажениям в трактовке событий. По результатам опросов, 50% европейцев убеждены, что Вторую мировую выиграли США, 22% — Великобритания, и только 14% знают о роли СССР в уничтожении фашизма.

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