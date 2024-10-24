Канцлер наивно полагает, что Кремль будет говорить с ним о мире после отправки киевскому режиму горы немецкого оружия Фото: letraslibres Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером Олафом Шольцем.
Москва забанила Шольца?
Комментарии
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Sergiy Che
Лысая ливерная колбаса - холуй пиндосов - идёт нах! Кремлю есть что обсуждать там только с такими как Сара наша Вагенкнехт! 😄
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12 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Тухлый ливерный олух и тут обосрался.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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10 час.
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