Москва забанила Шольца?

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Комментарии
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Sergiy Che
Лысая ливерная колбаса - холуй пиндосов - идёт нах! Кремлю есть что обсуждать там только с такими как Сара наша Вагенкнехт! 😄
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12 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Тухлый ливерный олух и тут обосрался.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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10 час.

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