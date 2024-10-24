Канцлер наивно полагает, что Кремль будет говорить с ним о мире после отправки киевскому режиму горы немецкого оружия Фото: letraslibres Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером Олафом Шольцем.